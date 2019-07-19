На юге сохранится сильная жара
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В выходные на север Казахстана придет прохлада
Фото Жанары Каримовой

Синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры на севере Казахстана и сохранение сильной жары на юге страны.

«В выходные дни предполагается перестройка барического поля и на северные области Казахстана вместе с атмосферными фронтами начнёт поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала. Медленно перемещаясь в юго-восточном направлении, атмосферные фронты будут вызывать на своём пути местами кратковременные дожди, грозы, шквалистый ветер, возможно град и ослабление жары», - говорится в сообщении Казгидромета.

Но в южных областях республики ещё жарко, максимальная температура воздуха по-прежнему преимущественно плюс 38-45 градусов.

В Шымкенте в выходные до 41 градуса, в Алматы – до 37 градусов, в столице – до 31 градуса, в воскресенье возможна гроза.

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