Партия Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду

На внеочередных выборах в Верховную раду кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выигрывают в 107 из 199 одномандатных округов, сообщает ТАСС .

По данным Центральной избирательной комиссии, еще в 64 округах побеждают независимые кандидаты. От «Батькивщины» побеждают 2 депутата, от «Оппозиционной платформы – За жизнь» – 7 депутатов, от «Европейской солидарности» – 2 депутата, от «Голоса» – 2. В трех округах подсчет продолжается.

Вместе с тем согласно результатам различных экзитполов, партия «Слуга народа» набрала от 42,7% до 44,4% голосов по партийным спискам. Кроме 199 депутатов в одномандатных округах, в парламент изберут 225 депутатов по спискам партий. По данным экзитполов, в многомандатном округе «Слуга народа» получит от 123 до 127 мандатов, 33-35 мандатов – «Оппозиционная платформа – За жизнь», 25 – «Европейская солидарность», 21-23 – «Батькивщина», 19 – «Голос».

Между тем глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил о подготовке коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.

«Драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены. Сейчас я не буду о них распространяться, это будет некорректно. Сейчас мы исходим из того, как мы это видим. Дальше мы будем смотреть – самостоятельно формируем большинство или начинаем с кем-то обсуждать коалиционное соглашение», - рассказал он.

Разумков также сообщил, что партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука может стать партнером по коалиции для «Слуги народа».

«Я думаю, что наша политическая сила показала неплохой результат, такого, если я не ошибаюсь, на Украине еще не было. Точно так же, как весной президент Зеленский показал результат, которого в этой стране еще не было, и я не уверен, что кому-то удастся это повторить», - заявил глава партии.