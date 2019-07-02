Неэффективное использование почти 400 млрд тенге выявил счетный комитет в «КазАгро»

«Всего по результатам аудита выявлены по группе холдинга финансовые нарушения на общую сумму 47,1 млн тенге, неэффективное использование финансовых средств и активов квазигосударственного сектора - 392,5 млрд тенге», - цитирует Камбарову агентство «Казинформ».

Из них экономические потери составили 206,6 млрд тенге, чистые потери – 107 млрд тенге, упущенная выгода – 2,5 млрд тенге.

«Представляемые в отчетах холдинга ключевые показатели деятельности отчасти отражают формальный подход по их выполнению. Отмечается несовершенство организационной структуры холдинга, установлены факты дублирования функций, касающихся осуществления кредитования субъектов АПК и лизинговой деятельности по трем дочерним акционерным обществам», - рассказала также Камбарова.

По ее словам, это свидетельствует об искусственном дроблении функций, создающим затруднения для субъектов АПК при получении соответствующих услуг и увеличении административных расходов.

Как озвучила член счетного комитета, в период с 2017-2018 годы в АО «КазАгро» были направлены средства в сумме 1,6 трлн тенге. Но «из-за неэффективного управления активами группа компаний холдинга завершила финансовую хозяйственную деятельность с убытками по итогам 2017 года на сумму 126 млрд тенге, в 2018 году – 119,1 млрд тенге». При этом, как сообщила Камбарова, холдинг выплачивал премии.

«При убыточной деятельности были выплачены премии в размере 4,3 млрд тенге за 2017-2018 годы. По оценке счетного комитета в период с 2017 по 2018 годы доля девальвации национальной валюты в убытках прибыли составила 45,5%», - сказала она.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов рассказал о планах по сокращению сотрудников холдинга. По его словам, штат будет сокращен на четверть.

«Что касается бюджета холдинга, в целом планируются только премии, предусмотренные законодательством, - это 10 МЗП на одного работника. При этом хотел бы отметить, что численность холдинга за 2017-2019 годы сократилась на 417 человек. Раньше было 2479 человек, сейчас – 2066 человек и будет сокращаться ввиду ликвидации трех дочерних организаций», - сказа он.

Курманов также напомнил, что сейчас проводится работа по трансформации холдинга. В рамках первого этапа до конца года будут ликвидированы три дочерних организаций - это «КазАгроПродукт», «КазАгроМаркетинг» и «КазАгроГарант». На втором этапе планируется, «что еще будут укреплены кредитующие организации».

«Это может быть и Аграрная кредитная корпорация и Фонд финансовой поддержки. Эти вопросы будут нивелированы в ходе программы трансформации холдинга «КазАгро», - пояснил вице-министр.

В конце мая председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» Ербол Карашукеев на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету в сенате парламента сообщил, что разрабатывается стратегическая программа развития холдинга на 10 лет, также будет разработана программа трансформации, которая предусматривает резкое сокращение расходов и повышение эффективности работы холдинга. Тогда же член комитета Нурлан Кылышбаев отмечал, что холдинг уже два года терпит убытки.

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, который ранее возглавлял холдинг, отмечал, что пока «целостного документа по оздоровлению холдинга «КазАгро» нет». В свою очередь первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов подчеркивал, что есть финансовая модель, и указывал, что «ждем завершения проверки счетного комитета», и «надо однозначно решать проблему».