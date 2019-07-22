Полмиллиона тенге должна быть средняя зарплата врачей к 2025 году – Биртанов

К 2025 году средняя зарплата врачей в Казахстане должна составлять 500 тыс. тенге. Об этом, как сообщает «Казинформ» , заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов журналистам в рамках IV республиканских соревнований бригад скорой медицинской помощи и приемных отделений в столице.

Он напомнил, что в июне была повышена зарплата всем медработникам, включая сотрудников скорой медицинской помощи, и министерство здравоохранения «мониторит ситуацию, все ли получили, как это происходит».

«Мы подключили и акиматы, и профсоюзы. Это очень важный момент, чтобы была достойная оплата труда», - сказал Биртанов.

По словам главы Минздрава, после повышения в июне средняя зарплата врача составила 240 тыс. тенге.

«Но это средняя, а не серединная. Это не самая частая зарплата. Самая частая зарплата – в районе 140-120 тыс. тенге, поскольку учитывается стаж: чем больше стажа, категории, тем больше надбавки», - отметил Биртанов.

Министр напомнил, что в программе развития здравоохранения были заложены критерии, чтобы средняя зарплата врача в 2,5 раза превышала среднюю по экономике.

«К этому надо идти. Это, конечно, рыночная оценка. Это такой уровень зарплаты, когда мы не будем терять врачей, и они не будут уезжать в другие страны, где более высокая зарплата. Это очень серьезная проблема. В РФ средняя зарплата в пересчете в два раза выше. Естественно, мы видим отток кадров. Мы должны думать об этом», - подчеркнул глава Минздрава.

Биртанов также рассказал, что с января следующего года в условиях внедрения ОСМС «накопленные деньги пойдут на повышение финансирования всех уровней медицинской помощи, скорой помощи, больниц, поликлиник, на расширение лекарственного обеспечения».

«Кончено, основная себестоимость медицинских услуг – работа людей», - подчеркнул министр, поэтому, по его словам, планируется поэтапное повышение зарплаты к 2025 году.

«Мы посчитали, это, конечно, цифры с учетом внешних факторов – где то 500-550 тыс. тенге должна быть средняя зарплата. Это то, к чему мы стремимся к 2025 году. Это соотношение средней зарплаты врача к средней по экономике. Нужно понимать, что 10 лет уходит, чтобы подготовить врача. Очень большие затраты идут на подготовку, на мотивацию и создание условий. Он вынужден в рамках своей профессиональной обязанности принимать критические решения», - пояснил Биртанов.