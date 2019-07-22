В Нацсовете общественного доверия предложили тратить средства Нацфонда на сферу образования

«Делая анализ, мы пришли к выводу, что обновленная программа, очень многие инновации очень правильны, но все упирается в недостаток финансирования. Заработная плата педагогов у нас является самой низкой среди всех отраслей в экономике», - сказал Ошакбаев во время круглого стола с участием членов Нацсовета и представителей экспертного сообщества.

Он считает, что главным вопросом, который необходимо решать незамедлительно, является улучшение школьного образования. По словам Ошакбаева, что по сравнению со странами ОЭСР казахстанские школьники значительно отстают. А чтобы повысить престиж педагогических специальностей, он предложил в течение ближайших двух лет увеличить размер заработной платы всех учителей до средней в республике (в первом квартале 2019 года средняя заработная плата составила 168 489 тенге), а также заявил о необходимости повысить стипендии студентам педагогических специальностей и создать экономические стимулы для абитуриентов.

Как отмечает Ошакбаев, «более половины из 8 тыс. грантов на педагогические специальности получили абитуриенты с низким баллом ЕНТ».

«Это, по сути, предел функциональной грамотности. И мы пытаемся доверить важное дело по обучению наших детей не самыми выдающимися абитуриентами. Это вопиющее положение, которое можно исправить путем повышения заработной платы учителей», - добавил он.

Ошакбаев считает, что расходы государства на образование должны быть 5% от ВВП. При этом логично было бы тратить на это средства из Нацфонда.

«Этот фонд – фонд будущих поколений. Нет более удачного применения денег Нацфонда, чем на образование. В рамках новой госпрограммы по развитию образования, разрабатываемой министерством образования и науки предусмотреть дополнительное финансирование в $2 млрд в год», - отметил он.

Кроме этого, член Нацсовета предложил создать отдельную рабочую группу по вопросам образования и представить проект по улучшению этой сферы полным экономическим обоснованием.

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