В Алматинском зоопарке умерла самка жирафа

В Алматинском зоопарке сообщили о смерти двухлетней самки жирафа по кличке Алма, передаёт inAlmaty.kz. Она родилась 8 августа 2017 года от пары жирафов Хана и Грации. Причины смерти животного расследуются, анализы отправлены в лабораторию.

Смерть самки жирафа Алмы - пятая за последние два месяца. 15 июня в зоопарке рассказали о смерти львёнка Геры, 7 июля не стало жирафа Грации, 9 июля - львёнка Ассоль, 15 июля - лося Рокки. При этом на пресс-конференции 12 июля сотрудник научного отдела Алматинского зоопарка Юлия Дудкина сообщила, что в тяжёлом состоянии находится 19-летняя тигрица Рада, которой в скором времени проведут эвтаназию. В возрасте также находится белый медведь Алькор.

По словам ветеринаров, Грация, мама Алмы, прожила в зоопарке 18 лет, при этом продолжительность жизни жирафов - 25 лет. «В результате покрытия, самец жирафа травмировал животное, из-за чего у Грации образовался тромб, позже он оборвался, самка умерла от инфаркта», — сообщили в зоопарке.

Что касается смерти Алмы, то причины гибели животного расследуются, анализы отправлены в лабораторию.