Погиб ребенок, еще трое детей в реанимации
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В Хабаровском крае РФ сгорел детский палаточный лагерь
Фото МЧС РФ

Накануне вечером в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае РФ произошел пожар. В результате пострадали четверо детей, один ребенок погиб, сообщает ТАСС.

Из 26 палаток сгорели 20. В момент пожара в лагере находились 189 детей. Четверо пострадавших детей в возрасте от 11 до 13 лет госпитализированы в больницу Солнечного района, из них трое находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии – у них сильные ожоги.

Работники базы сначала пытались сами потушить пожар, но когда не смогли, то вызвали пожарных.

Следственный комитет РФ по факту гибели ребенка 2008 года рождения возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сообщается, что число путевок, проданных в сгоревший лагерь, почти вдвое превысило вместимость. Так, всего «Холдоми» рассчитан на 226 мест, а продано было 428 путевок.

Лагерь реализовывал путевки самостоятельно, договоры заключались напрямую с родителями.

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