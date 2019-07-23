Президент также подчеркнул необходимость ужесточить наказание для браконьеров
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Токаев выразил соболезнования родным погибшего инспектора «Охотзоопрома»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибшего после нападения браконьеров инспектора «Охотзоопрома» Каныша Нуртазинова и сообщил, что он будет награжден посмертно.

«Выражаю искренние соболезнования родным егеря Каныша Нуртазинова, геройски погибшего в схватке с браконьерами. Они будут задержаны и преданы суду. Нуртазинов будет посмертно награждён. Желаю выздоровления егерю С.Оспанову», - написал Токаев в Twitter.

Он также подчеркнул, что «наказание за отстрел сайгаков нужно ужесточить».

Сегодня инспекторами ЦРФ РГКП «ПО Охотзоопром» Акмолинского ОП при проведении мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на территории Жаркаинского района был выявлен факт отстрела сайги. Во время преследования браконьеры обстреляли инспекторов из ружья, в результате чего два инспектора «Охотзоопрома» получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в Центральную районную больницу в г.Державинск, где Каныш Нуртазинов скончался.

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