Свыше 4 тыс. казахстанцев не получили лекарства, которые по базе считались выданными

С 12 апреля по 30 июня в рамках совместного проекта министерства здравоохранения, Фонда социального медицинского страхования и ТОО «СК-Фармация» проводился мониторинг предоставления населению бесплатных лекарств и изделий медицинского назначения. Пациентам, чьи данные были указаны в информационной системе «Лекарственное обеспечение» в апреле – июне, отправлялись sms, они в свою очередь должны были подтвердить получение препаратов или сообщить об обратном. По данным пресс-службы фонда, свыше 4 тыс. человек не подтвердили получение лекарств.

Всего было направлено более 1 млн sms-уведомлений. В сообщении содержалась информация о номере рецепта и дате выдачи лекарства. В случае, если пациент не получал эти медикаменты, ему предлагалось направить в ответ на уведомление цифру «0» или позвонить в контакт-центр ТОО «СК-Фармация».

«По итогам рассылки SMS-уведомлений фондом зарегистрировано 27 798 отзывов от пациентов, из которых не получили препарат – 4 137 пациентов. Больше всего ответов о неполучении препаратов направили жители Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях», - говорится в сообщении.

Кроме этого, мониторинг выявил медорганизации, где зарегистрировано наибольшее количество несоответствий данных по рецептам (выписанных и отоваренных пациентом). Среди них Жалагашская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой и Областной медицинский центр Кызылординской области; Актауская городская поликлиника №1; Уланская ЦРБ Восточно-Казахстанской области; Жетысайская районная больница «Асык-Ата» и Тюлькубасская ЦРБ Туркестанской области; Талгарская ЦРБ и Илийская ЦРБ Алматинской области.

Как отметил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов, «рассылка sms-уведомлений позволила вовлечь в систему контроля самих пациентов», «благодаря этому удалось выявить факты несоответствия между выписанными рецептами и их фактическим обеспечением». Он уточнил, что все отзывы, полученные от пациентов, регистрировались и обрабатывались фондом.

Напомним, что с прошлого года Фонд социального медицинского страхования изменил порядок оплаты предоставляемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне. Фонд перечисляет деньги только по фактически обеспеченным рецептам после получения лекарств пациентом и внесения соответствующей отметки в систему ИСЛО.

ФСМС является оператором двух пакетов медицинской помощи: гарантированного объема медицинской помощи, финансируемого из республиканского бюджета, и обязательного медицинского страхования, финансируемого за счет отчислений и взносов работодателей, граждан и государства. Оплата услуг в рамках пакета ГОБМП ведется Фондом с начала 2018 года, в рамках пакета ОСМС – начнется с 2020 года.

Закуп лекарств и изделий медицинского назначения для предоставления в поликлиниках осуществляется ТОО «СК-Фармация» на средства, получаемые в рамках договора с ФСМС. «СК-Фармация» в свою очередь осуществляет закуп по заявкам медицинских организаций. Сумма заключенного договора между ФСМС и «СК-Фармация» в 2019 году составила 86,9 млрд тенге.

Ранее планировалось, что sms-оповещение о получении бесплатных лекарств получат 3 млн человек. Новый вид мониторинга предоставления бесплатных лекарственных средств и изделий медицинского назначения запускается в пилотном режиме в целях совершенствования процессов оплаты услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Минздрав намерен апробировать его до конца этого года. Отмечалось, что информация по каждому звонку и sms будет анализироваться, после чего информация будет направлена в Минздрав для принятия решений. Если по итогам рассылки будут выявлены существенные отклонения от данных в информационной системе по выданным лекарствам, проект получит дальнейшее развитие и будет продлен. Кроме того, в будущем он может быть масштабирован на другие виды услуг, предоставляемых в рамках ГОБМП.