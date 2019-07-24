Суд удалился для вынесения решения по вопросу об УДО Мухтара Джакишева

Судья городского суда Семея удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству бывшего председателя правления национальной компании «КазАтомПром» Мухтара Джакишева об условно-досрочном освобождении.

Джакишев провел в заключении десять лет и два месяца. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.

Мухтар Джакишев не присутствовал в зале суда, он находился на видеосвязи из учреждения, где отбывает наказание. Выступая во время заседания, он отметил, что это его первое публичное выступление за десять лет и это пятый суд, в котором он принимает участие.

«Все эти суды объединяет одно – это отсутствие правды. Это, к сожалению, приводит к тому, что мы принимаем решение, руководствуясь чем угодно, кроме своей совести», - сказал Джакишев, призвав судью удовлетворить его ходатайство об УДО.

Адвокаты Джакишева настаивали, что состояние здоровья осужденного дает основания для его освобождения. В прошлом году ему была присвоена третья группа инвалидности.

Администрация учреждения, в котором содержится Джакишев, выступила в поддержку ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего главы «Казатомпрома».

Прокурор, выступивший на заседании суда, выступил против условно-досрочного освобождения Джакишева, указав, что осужденный не признал себя виновным и не раскаялся в содеянном, а со стороны защиты не было представлено доказательств о том, что Джакишев погасил причиненный вред.

Адвокат Нурлан Бейсекеев указал, что непризнание осужденным вины не может основанием для отказа в УДО, а погашение вреда Джакишевым невозможно в настоящее время из-за его состояния здоровья.

Оглашение решения назначено на 17 часов.