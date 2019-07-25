В 13 итальянских городах из-за аномальной жары ввели «красный» уровень опасности

В 13-ти из 27-ми крупнейших городах Италии из-за аномальной жары, установившейся на этой неделе на Апеннинах, министерством здравоохранения страны введен «красный» (наивысший) уровень погодной угрозы, сообщает РИА Новости .

В частности, это такие административные центры, как Рим, Турин, Болонья, Генуя, Верона и Флоренция, где температура воздуха приблизилась к 40-градусной отметке. В пятницу к этим городам добавится еще и Милан.

По классификации минздрава Италии, присвоение «красного» уровня метеоопасности означает наступление чрезвычайной погодной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья людей. Обычно речь при этом идет о «волне зноя», несущей с собой жару, высокую влажность и сильную духоту. Врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды.

Как отмечает РИА Новости, эта «волна зноя» стала уже третьей с начала лета, вызванная африканским антициклоном, который принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из алжирской части пустыни Сахара. От жары пострадали северные и центральные районы Италии, а также остров Сардиния. Во многих северных городах днем температура воздуха уже достигает +38+39 °С. По данным синоптиков, жара продлится до будущих выходных.