Задержаны члены преступных групп, занимавшихся реализацией оружия в Алматы, Шымкенте и Кызылорде
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КНБ ликвидировал крупный канал поставки оружия на территорию Казахстана
Иллюстрация Жанары Каримовой

Комитетом национальной безопасности пресечена противоправная деятельность преступных групп, занимавшихся незаконной реализацией огнестрельного оружия в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, сообщила пресс-служба КНБ.

«В ходе проведения негласных следственных действий задокументированы факты реализации 8 автоматов «Калашникова» и 2 пистолетов. Указанное оружие изъято в установленном законом порядке. 18 и 19 июля в г.г. Алматы и Шымкент проведена специальная операция по задержанию участников группировок. Отдельные из них являются приверженцами деструктивных религиозных течений и имеют устойчивые связи с представителями т.н. «воровского сообщества», - сообщили в КНБ.

В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов обнаружен станок и инструменты для кустарной сборки и переделки оружия.

Как отметили в комитете нацбезопасности, «в результате принятых мер ликвидирован очередной крупный канал поступления оружия на территорию Республики Казахстан». В настоящее время проводятся мероприятия по изъятию из незаконного оборота ранее реализованного задержанными лицами криминального оружия.

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