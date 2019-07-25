КНБ ликвидировал крупный канал поставки оружия на территорию Казахстана

«В ходе проведения негласных следственных действий задокументированы факты реализации 8 автоматов «Калашникова» и 2 пистолетов. Указанное оружие изъято в установленном законом порядке. 18 и 19 июля в г.г. Алматы и Шымкент проведена специальная операция по задержанию участников группировок. Отдельные из них являются приверженцами деструктивных религиозных течений и имеют устойчивые связи с представителями т.н. «воровского сообщества», - сообщили в КНБ.

В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов обнаружен станок и инструменты для кустарной сборки и переделки оружия.

Как отметили в комитете нацбезопасности, «в результате принятых мер ликвидирован очередной крупный канал поступления оружия на территорию Республики Казахстан». В настоящее время проводятся мероприятия по изъятию из незаконного оборота ранее реализованного задержанными лицами криминального оружия.