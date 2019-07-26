В сенате США провели свое расследование вмешательства России в выборы

Комитет по разведке сената США провел свое расследование вмешательства России в выборы. Как говорится в представленном докладе, российские власти с 2014 года по 2017 год проводили широкомасштабную деятельность против избирательной инфраструктуры США как на государственном, так и на местном уровнях, пишет РБК .

В то же время в документе говорится, что комитет не нашел доказательств влияния действий России на итоги голосования. В частности, нет доказательств, что голоса были подменены или взломаны. Комитет не может сказать, каковы были истинные намерения Москвы.

«Возможно, Россия изучала уязвимости в системах голосования, чтобы использовать их позже», - предполагают авторы доклада.

Комитет ставил перед собой цель определить масштабы российской деятельности, выработать необходимые ответные меры и дать рекомендации, как противостоять подобным попыткам вмешательства на будущих выборах. В дальнейшем рекомендовано создать эффективную систему сдерживания, то есть Вашингтон не должен ограничивать свою реакцию на киберактивность.

«Соединенные Штаты должны сообщить противникам, что если они увидят нападение на свою избирательную инфраструктуру, это будет расцениваться как враждебный акт, и мы ответим соответствующим образом», - советуют сенаторы.

Напомним, что ранее расследование о вмешательстве России в выборы США проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако он не нашел сговора между командой Дональда Трампа и Россией.