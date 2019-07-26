Токаев соболезнует в связи с кончиной президента Туниса

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной президента Туниса Беджи Каида Ас-Себси, сообщила Акорда. Глава государства выразил соболезнования от имени народа Казахстана и от себя лично.

«Президент Ас-Себси посвятил свою жизнь процветанию народа Туниса, защите интересов своих соотечественников. Народ Казахстана навсегда сохранит память о Беджи Ас-Себси как о мудром руководителе, авторитетном политике, внесшем значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества», - говорится в телеграмме.

Накануне, 25 июля, в возрасте 92 лет скончался президент Тунисской Республики Беджи Каид Ас-Себси. Сообщалось, что 24 июля он почувствовал сильное недомогание из-за последствий пищевого отравления и был госпитализирован.

В соответствии с конституцией Туниса, функции главы государства будет временно исполнять глава парламента республики Мухаммед ан-Насер. Церемония прощания с Ас-Себси пройдет 27 июля. В стране объявлен семидневный траур.