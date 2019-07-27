Полиция разгоняет акцию протеста на Трубной площади в Москве

На акции успели выступить только два независимых кандидата в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы на выборах. Другие кандидаты, включая Любовь Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, были задержаны.
На Трубной площади к вечеру собрались несколько сотен человек. Многие из них участвовали в акции протеста днем в субботу, которая не была сакнционирована властями и жестко пресечена полицией.
ОВД-инфо сообщает, что к этому моменту в Москве на акциях протеста задержано почти 700 человек.
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