За несколько минут ОМОН задержал десятки человек
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Полиция разгоняет акцию протеста на Трубной площади в Москве
Фото МБХ-Медиа

Полиция разгоняет акцию в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на Трубной площади в Москве, передает телеканал Дождь.

На акции успели выступить только два независимых кандидата в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы на выборах. Другие кандидаты, включая Любовь Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, были задержаны.

На Трубной площади к вечеру собрались несколько сотен человек. Многие из них участвовали в акции протеста днем в субботу, которая не была сакнционирована властями и жестко пресечена полицией.

ОВД-инфо сообщает, что к этому моменту в Москве на акциях протеста задержано почти 700 человек.

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