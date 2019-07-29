В Великобритании на рекламу «жесткого» Brexit потратят более $120 млн

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести рекламную кампанию по выходу страны из Евросоюза без сделки и потратить на это в ближайшие три месяца не менее 100 млн фунтов (более $120 млн), пишут «Известия» .

В ближайшее время должен быть обнародован план о дополнительных расходах на подготовку «жесткого» Brexit в размере 1 млрд фунтов. Из них десятая часть пойдет на рекламную кампанию.

Ранее Джонсон уже заявлял, что намерен вывести страну из состава ЕС 31 октября, вне зависимости от того, удастся ли договориться с Брюсселем о новых условиях Brexit. В частности, Джонсон требует, чтобы ЕС отказался от так называемого «механизма backstop», который обязывает Соединенное королевство находиться в единой таможенной зоне с Союзом, пока стороны не договорятся об альтернативных способах сохранить прозрачной границу между Северной Ирландией и Ирландией. Брюссель считает backstop гарантом сохранения мирного процесса в Северной Ирландии.