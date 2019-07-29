В Алматы перекроют несколько улиц во время проведения Кубка Азии по триатлону

В Алматы 3-4 августа пройдет Кубок Азии по триатлону. В местах прохождения велоэтапа соревнований частично будет перекрыто движение для автотранспорта, передает «Казинформ» .

По данным Алматинской федерации триатлона, 2 августа во время тренировочного заезда с 14:00 до 14:45 будет перекрыто движение по южной стороне ул. Толе би от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Движение по ул. Утеген батыра от ул. Толе би до ул. Куанышбаева будет полностью перекрыто.

3 августа во время проведения соревнований с 06:30 до 13:00 будет перекрыто движение по ул.Толе би (по южной стороне) от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Движение по улице Утеген батыра от ул. Толе би до ул. Куанышбаева будет перекрыто полностью.

4 августа во время проведения соревнований с 06:30 до 15:00 также будет перекрыто движение по южной стороне ул.Толе би от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Полностью перекроют движение по ул. Утеген батыра от ул. Толе би до пр. Абая, по северной стороне пр. Абая от ул. Утеген батыра до ул. Саина.

«Кубок Азии и Чемпионат РК по триатлону в Алматы проходит во второй раз. В числе участников не только наши сограждане, но и спортсмены из более чем 20 стран. Перекрытие дорог для таких масштабных событий – это мировая практика. Мы стараемся минимизировать площадь и время перекрытия дорог, чтобы не затруднять движение транспорта. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты на выходные», - отметили организаторы мероприятия.