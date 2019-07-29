Не во всех регионах врачам повысили зарплату на 30%, констатировал Биртанов

Не во всех регионах Казахстана врачам была повышена зарплата до 30%, заявил на коллегии министерства здравоохранения глава ведомства Елжан Биртанов. По его словам, повышение зарплат произошло только на 17-18%.

«Мы на этой неделе планируем провести по линии партии Nur Otan отдельный селектор с регионами. Здесь есть непонимание по многим регионам. Мы дали два взаимодополняющих механизма. Первый механизм – используя постановление правительства, определяющее расчет зарплаты. Второй механизм - отраслевые соглашения с профсоюзами. Я смотрю, что отработали только по линии постановления правительства. 17-18% зарплату подняли и успокоились. Это неправильно», - заявил Биртанов.

Он подчеркнул, что выделено «достаточно денег, чтобы на 30% поднимали всем работникам, в том числе и частные организации».

«Вопрос к акиматам и профсоюзам. Каким образом вы отработали и проконтролировали, потому что это ваша ответственность. Раз мы подписали отраслевое соглашение, теперь с 17% до 30% мы обязаны обеспечить. Но, к сожалению, не все регионы отработали, я просил сегодня этот вопрос вынести. Мы буквально завтра-послезавтра с партией соберемся, будет разговор по этому поводу», - сказал глава Минздрава, еще раз подчеркнув, что «все необходимые ресурсы для повышения зарплат у нас есть, правительством выделены деньги», также дополнительно выделил деньги фонд медстрахования за счет экономии при закупе лекарств.

Биртанов добавил, что сейчас идет процесс планирования бюджета на 2020 год, «но предварительно в рамках госпрограммы повышение на 30% зарплаты врачам и на 20% медсестрам отрабатывается с 1 января».

«Мы эти деньги садим, но потом они уходят, непонятно куда. Вот для чего нужны наблюдательные советы, вот для чего нужен профсоюз. Если они уходят на закупку каких-то расходных материалов, оборудования или, возможно, мебели для руководителей, люди должны об этом знать. Почему врачи не получили положенное повышение зарплат. Еще раз говорю, персонально будем контролировать», - пообещал министр.