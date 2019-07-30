Ставки по депозитам в тенге вырастут с сентября

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц в тенге на сентябрь. Как сообщили в КФГД, они уже рассчитаны по новой методике: значения для всех сберегательных вкладов и срочных вкладов от шести месяцев рассчитаны на основе средневзвешенной ставки вознаграждения на депозитном рынке, а для несрочных вкладов – на основе базовой ставки Национального банка.

В сентябре рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения по сберегательным вкладам вырастут для депозитов на все сроки, с пополнением и без пополнения; по срочным вкладам изменятся разнонаправленно; по несрочным вкладам – незначительно снизятся.

Так, по несрочным депозитам с пополнением и без она составит 9,5%; по срочным со сроком на 3 месяца – 10%, сроком на 6 месяцев – 10,3%, сроком на 12 месяцев – 11,8% для депозитов без пополнения и 11,3% для депозитов с пополнением, сроком на 24 месяца – 11,9% для депозитов без пополнения и 10,8% для депозитов с пополнением. По сберегательным: 12,4% для депозитов с пополнением и без сроком на 3 месяца, 13,3% для депозитов с пополнением и без сроком на 6 месяцев, 13,5% для депозитов без пополнения сроком на 12 месяцев и 12,4% для депозитов с пополнением на 12 месяцев, 14,2% для депозитов без пополнения сроком на 24 месяца и 12,3% для депозитов с пополнением на тот же срок.

«Движение рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по всем вкладам, на всех сроках продиктовано текущими трендами на депозитном рынке», - отметили в КФГД.

Как поясняется, предельная ставка по сберегательным вкладам, которые будут размещены в сентябре, рассчитана на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, по которым привлекались депозиты сроком на 3, 6, 12 и 24 месяца и спреда, равного 1 процентному пункту. Гарантия КФГД по сберегательным вкладам в тенге – 15 млн тенге. Рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по срочным вкладам на 6, 12 и 24 месяца тоже рассчитана на основе средневзвешенных рыночных ставок вознаграждения плюс спред, равный 1 процентному пункту. Исключение составили 3-месячные срочные вклады, значение по которым сложилось на основе базовой ставки (так как рыночная ставка по таким вкладам сложилась ниже базовой). Предельная ставка по несрочным вкладам также рассчитана по новой методике.

Вместе с тем в КФГД отмечают, что «депозиты физических лиц постепенно перетекают в стабильную зону». Так, по итогам первого полугодия, вклады в тенге показали рост на 2,6%, вклады в иностранной валюте снизились на 5%. Доля сберегательных вкладов в общем объеме депозитного рынка составляет 3%. Объем несрочных и срочных вкладов сократился на 95 млрд тенге, а сберегательные вклады показали рост на 116 млрд тенге.

«Вновь опубликованные рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения по вкладам не распространяются на ранее открытые вклады за исключением пролонгации вклада в период их действия. Рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения по депозитам в иностранной валюте не изменились и составляют: 2% годовых – по сберегательным и срочным вкладам в иностранной валюте от одного года, 1% годовых – по остальным вкладам в иностранной валюте», - уточнили в фонде.

Сегодня КФГД объявил, что рекомендуемые максимальные ставки по сберегательным и срочным вкладам в тенге свыше шести месяцев будут рассчитываться на основании рыночных трендов, а по несрочным вкладам – на основании базовой ставки. Предусмотрен спред сверх средних рыночных значений и базовой ставки Нацбанка. Начиная с сентября, КФГД ежемесячно будет публиковать таблицу рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по всем видам вкладов в тенге.