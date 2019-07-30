В Швеции начался суд над A$AP Rocky

Рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, находится под стражей в Швеции с 3 июля, поскольку власти расследуют драку, в которой тот участвовал 30 июня перед выступлением на музыкальном фестивале. Процесс начался во вторник в окружном суде Стокгольма. Суд также отложил рассмотрение дела на четверг и пятницу, но еще не ясно, будет ли оно проходить в течение всех трех дней. Оно проходит закрыто «из-за большого интереса со стороны СМИ и общественности», передает Стокгольмский суд. В зале не разрешено фотографировать или снимать видео.

Его адвокат Мартин Перссон утверждает, что Рокки, который обвиняется вместе с двумя другими членами своей музыкальной команды, действовал в порядке необходимой самообороны, когда подрался с предполагаемой жертвой, Мустафой Джафари, в центре Стокгольма 30 июня. В дополнение к обвинению в избиении Джафари прокуроры утверждают, что подозреваемые били Джафари стеклянной бутылкой. Адвокат Рокки намерен опровергнуть последнее утверждение, передает CBS.

Обвинения по этой статье предусматривают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако, по данным шведских СМИ, прокуроры не собираются требовать для рэпера максимального наказания. Преподаватель права Стокгольмского университета Деннис Мартинссон думает так же: он сообщил CBS, что если Рокки и признают виновным, то, скорее всего, условно освободят или оставят в тюрьме максимум на 3-5 месяцев.

Дело приняло неожиданный оборот в начале месяца, когда в него вмешался президент США Дональд Трамп, требуя отпустить рэпера. Он сообщил в Twitter, что говорил с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и «предложил лично поручиться за Рокки – залогом или его альтернативой». Но юридически это невозможно, поскольку в Швеции нет системы внесения залога. «Освободите Рокки, – писал Трамп. – Мы так много делаем для Швеции, но, похоже, это не взаимно. Швеция должна сосредоточиться на реальных преступлениях своей страны! #FreeRocky».

Микаэль Линдстром, представитель Лёвена, ответил Трампу, подчеркнув независимость шведской судебной системы: «В Швеции все равны перед законом. Правительство не имеет права и не будет пытаться повлиять на исход судебных процессов».

Дело также привлекло внимание списка американских знаменитостей первой величины, включая Ким Кардашьян Уэст, Шона Мендеса, Джады Пинкетт Смит и Джастина Бибера. Звезды использовали хэштег JusticeForRocky – «Справедливости для Рокки!».