Казахстанцев приглашают войти в экспертные советы по экологии

Советы будут работать при профильном министерстве
Тамара Вааль, Vласть
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев инициировал создание при министерстве экспертных советов, куда пригласил войти всех желающих. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, сообщает пресс-служба ведомства.
Еще по теме:
- Holiday Inn и InterContinental отказываются от мини-шампуней для сокращения пластиковых отходов
- Радиации в Арыси нет, воздух чистый, вода и почва незагрязненные – Мирзагалиев
- Превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе после ЧП в Арыси не выявлено – Минэкологии
- Как изменение климата влияет на экономику?
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые