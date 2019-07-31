Казахстанцев приглашают войти в экспертные советы по экологии

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев инициировал создание при министерстве экспертных советов, куда пригласил войти всех желающих. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

«Экология, геология, водные ресурсы, лесное хозяйство и животный мир сосредоточены отныне, как вы все знаете, в нашем министерстве. Мы инициируем создание экспертных советов по всем вышеназванным направлениям, в которые приглашаем всех желающих: общественников, НПО, экспертов, активных граждан», - написал Мирзагалиев.

Как заверил министр, в ведомстве намерены решать вопросы совместно с экспертами совета, и решения этого органа не будут «формальными».

«Мы открыты для обсуждения наболевших вопросов и нацелены на поиск путей решения совместно с обществом. Приглашаем всех к конструктивному диалогу на этой экспертной площадке, решения которой не станут формальными, а найдут реальное воплощение», - обещает Мирзагалиев.

Набор в совет уже стартовал. В состав совета могут входить как физические лица, так и НПО, профильные ассоциации и т.п.