Новый аким Шымкента дал поручения по решению проблем отдаленных жилых массивов

Новый аким Шымкента Ерлан Айтаханов провел первое совещание со своими заместителями, акимами районов и руководителями управлений. Ознакомившись с положением дел в мегаполисе, он указал на необходимость решения проблем в отдаленных жилых массивах и обеспечения жителей новых микрорайонов качественными электроэнергией, газом, светом и дорогами, сообщается на сайте городского акимата.

«Задача исполнительных органов – создавать условия для жителей и повышать их уровень жизни», - подчеркнул Айтаханов.

Он поручил усилить работу акимов районов по решению острых проблем и укрепить законодательно их функции. По его словам, «жители со своими проблемами идут к районным акимам, а у тех нет ни полномочий, ни финансирования».

«Если акимы не могут решать проблемы, то утрачивают доверие населения. Проекты по развитию города нужно согласовывать с акимами районов», - считает новый глава города.

Также он поручил эффективнее использовать бюджетные средства, обеспечивать расходы из внутренних резервов и улучшить качество оказания социальной помощи.

Свою первую рабочую поездку новый аким Шымкета начал с объезда отдаленных жилых массивов «Исфиджаб» и «Сайрам» Каратауского района. Айтаханов встретился с жителями и обсудил вопрос обеспечения электроэнергией и водой. Он подчеркнул, что проблемы будут решаться поэтапно.

«Президент страны уделяет большое внимание развитию Шымкента. Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по улучшению качества жизни горожан. Моя задача – повысить благосостояние жителей отдаленных населенных пунктов и обеспечить их достойной инфраструктурой», - сказал он.

Ерлан Айтаханов был назначен акимом Шымкента 30 июля. Он сменил на этом посту Габидуллу Абдрахимова, который указом президента был освобожден от этой должности.