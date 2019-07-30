Сменился аким Шымкента

«Назначить Айтаханова Ерлана Куанышовича акимом города Шымкента», - говорится в тексте указа.

Он сменил на этом посту Габидуллу Абдрахимова, который указом президента освобожден от этой должности.

Ерлану Айтаханову 47 лет. Он выпускник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности экономист и Казахской государственной юридической академии по специальности юрист. В разные годы работал в Alem Bank Kazakhstan, в Центрально-Азиатском банке сотрудничества и развития, на различных должностях в РГП «Казахстан темир жолы», был замдиректора дочернего государственного предприятия КТЖ «Пассажирские перевозки», директором департамента финансового регулирования министерства транспорта и коммуникаций, советником председателя агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, возглавлял департамент агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции города Алматы, управление по тарифам города Алматы, комитета финансового контроля министерства финансов по Акмолинской области. Был заместителем акима Южно-Казахстанской области, государственным инспектором администрации президента. С 2016 года являлся акимом Отырарского района Туркестанской области.