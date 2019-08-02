Инфляция в Казахстане за семь месяцев составила 2,8%

Инфляция в Казахстане за январь-июль текущего года составила 2,8%. Цены на продовольственные товары за семь месяцев (июль 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 6%, непродовольственные – на 2,4%, а на платные услуги – снизились на 0,7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

С начала текущего года повышение цен отмечено на пшено на 43,9%, рис – на 15,7%, муку – на 15,4%, баранину – на 11,1%, рыбу мороженую – на 9,7%, хлеб – на 9%, фрукты и овощи – на 8,9%, конину – на 8,8%, макаронные изделия – на 7,9%, говядину – на 7,4%, мясо птицы, свинину – по 6,8%, сыр сычужный – на 6,2%, изделия из мяса – на 5,7%, булочные и мучные изделия – на 5,2%, колбасные изделия – на 4,4%, чай – на 4,3%, кондитерские изделия – на 3,7%. Табачные изделия подорожали на 10%, прохладительные напитки – на 8,9%, алкогольные напитки – на 5,6%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 56,2%, помидоры – на 28,7%, капусту – на 14,5%, яйца – на 12,1%, молоко сырое – на 4,6%, сахар-песок – на 2,7%, творог – на 2,4%, крупу гречневую – на 2%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию, по данным комитета, составил 4,9%, автомобили – 4,8%, строительные материалы – 4,5%, мебель и предметы домашнего обихода – 3,8%, текстильные изделия – 3,7%, бытовые приборы – 3,6%, одежду и обувь – 3,5%, товары личного пользования – 3,3%, моющие и чистящие средства – 3,2%.

Вместе с тем бензин подешевел на 4,6%, дизельное топливо – на 1,2%, сжиженный газ в баллонах – на 0,9%.

Также снизились тарифы в сфере жилищно-коммунальных услуг: на отопление центральное – на 11%, горячую воду – на 10,1%, холодную воду – на 7,8%, канализацию – на 7,2%, электроэнергию – на 5,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,1%, вывоз мусора – на 3,6%.

Уровень цен на услуги санаториев вырос на 9,9%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 5%, услуги здравоохранения – на 4,2%, путевки на экскурсии и дома отдыха – на 3,7%, услуги общественного питания – на 3,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 3,3%, гостиниц – на 2,2%.