Серия взрывов произошла в центральных районах Бангкока

10 взрывов произошли утром в пятницу в центральных районах Бангкока. Полицейские саперы исследуют еще два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами, сообщает РИА Новости .

Сначала произошли 7 взрывов в период с 5:00 до 09:30 по местному времени. 3 из них произошли в районе Прату Нам. Он находится в непосредственной близости от конгресс-центра, где проходят министерские встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока, в том числе Восточно-Азиатский саммит и региональный саммит по безопасности (АРФ). При первом взрыве легкие ранения получили два муниципальных работника. 2 взрыва произошли под станцией надземного метро в районе, где расположены головные офисы банков и несколько посольств. Еще 2 взрыва прогремели у правительственного здания неподалеку от центральной части города.

Позже, около 10:00, у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда прогремел еще один взрыв. Там же были найдены два подозрительных предмета, которые могут оказаться самодельными взрывными устройствами. Еще 2 взрыва произошли на территории главного комплекса правительственных зданий на северной окраине Бангкока.

После этой серии взрывов был создан штаб расследования, его возглавил начальник Главного управления полиции Таиланда генерал полиции Чактхип Чайчинда. По словам вице-премьера Таиланда по вопросам национальной безопасности генерала Правита Вонгсувана, «в ближайшие часы пройдет первое заседание штаба». Также проводится чрезвычайное заседание городского правительства Бангкока, на котором будут приняты «конкретные решения об усилении мер безопасности в городе».

Вместе с тем премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пообещал усилить меры безопасности.

«О сегодняшних утренних взрывах в Бангкоке: решительно осуждаю лиц, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, нарушить спокойствие и уронить престиж Таиланда. Я уже отдал распоряжения соответствующим службам о немедленном усилении мер по обеспечению безопасности граждан, обеспечению интересов пострадавших и скорейшему розыску преступников», - написал премьер в Twitter.