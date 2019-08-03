На Boeing 737 Max проверят другие программы, связанные с управлением самолетом

Для проверки оборудования самолетов Boeing 737 Max необходимо провести дополнительные тесты, которые займут не меньше 3-х месяцев. Поэтому издание The Wall Street Journal считает, что специалисты Федерального авиационного агентства США вряд ли выдадут сертификат на возобновление полетов до начала 2020 года, пишет РБ К. Изначально предполагалось, что сертификат будет выдан в этом году.

Ранее специалисты исследовали систему полетного контроля MCAS, неполадки которой привели к двум авиакатастрофам. Теперь же речь идет о проверке других программ, связанных с управлением самолетом. В частности, это внесение изменений в конструкцию панели управления, чтобы одновременно задействовать во время полета два бортовых компьютера. Кроме этого, на симуляторах выявляется, насколько быстро пилоты могут реагировать на экстремальные ситуации, связанные с выходом из строя различных элементов оборудования. Указывается, что при испытании системы MCAS только один из трех пилотов-экспертов FAA смог справиться с возникшей проблемой, и то, потратил на это больше времени, чем положено по нормативу. В небе это приведет к катастрофе, считают специалисты.

Ранее The Wall Street Journal уже сообщала со ссылкой на источники, что самолеты Boeing 737 MAХ, вероятно, не смогут начать полеты до 2020 года. Отмечалось, что авиакомпания не успеет к этому времени исправить все найденные неисправности.

Напомним, в октябре прошлого года в Индонезии разбился Boeing 737 MAX, тогда погибли 189 человек. Второй самолет этой же модели разбился в Эфиопии в марте этого года. 157 человек погибли. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед крушением произошел сбой в работе системы MCAS. Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру до выяснения причин катастроф.