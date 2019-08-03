Свыше 600 человек задержали на акции протеста в Москве

В Москве на очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму задержали, по данным МВД, 600 человек. «Ведомости» сообщают, что среди задержанных есть журналисты.

Так, полиция задержала, но потом отпустила без протокола корреспондента «Ведомостей» Елену Вавину и корреспондента «Дождя» Владимира Роменского. Также были задержаны журналисты «МБХ медиа» Александра Семенова и Алексей Степанов, а также издания Baza Петр Коронаев.

Всего, по данным полиции, в акции приняли участие 1,5 тыс. человек.

Между тем ОВД Инфо в своем Telegram-канале сообщает о 685 задержанных.

На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1 тыс. до 1,4 тыс. человек.

Акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей, проходят с середины июля.