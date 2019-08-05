Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Турция намерена провести новую военную операцию в районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии, который контролируется курдами, сообщает РБК .

«Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата», - объявил президент Турции Реджеп Эрдоган на церемонии открытия автомагистрали в воскресенье.

Он уточнил, что Россия и США уведомлены об этом. Однако когда начнется операция, турецкий лидер не сообщил.

Ранее Турция уже заявляла о подобных планах, но окончательного решения принято не было. Начало новой военной операции было отложено достигнутой с США договоренности о создании безопасной зоны на северо-восточной границе Сирии с Турцией. Договоренность предусматривала очищение территории от курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые были главным союзником Вашингтона в Сирии в борьбе с «Исламским государством». Турция считает YPG террористической организацией. Позже Анкара обвинила Вашингтон в замедлении процесса создании безопасной зоны и потребовала разорвать отношения с YPG.

РБК отмечает, что это будет третье вторжение Турции в Сирию с начала вооруженного конфликта в стране. В 2016-2017 годах Анкара проводила на территории Сирии военную операцию «Щит Евфрата», а 2018 году начала операцию «Оливковая ветвь».