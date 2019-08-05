Beeline договорился о сотрудничестве с Fortinet для обеспечения информационной безопасности клиентов

Beeline Казахстан расширил ассортимент продуктов для корпоративных клиентов решениями Fortinet для обеспечения информационной безопасности. Соглашение о сотрудничестве между компаниями подписано 2 августа, сообщила пресс-служба Beeline Казахстан в понедельник.

Fortinet – ведущий производитель программного обеспечения в области сетевой безопасности, предоставляет продукцию для 400 тысяч компаний по всему миру. На казахстанском рынке в числе заказчиков теперь и клиенты Beeline Business, которые получат спектр дополнительных услуг и возможностей для организации современного безопасного офиса.

«Наша задача – обеспечить информационную сохранность бизнеса наших корпоративных клиентов. Теперь компании получат ряд инновационных услуг, обеспечивающих безопасный доступ в интернет, защиту мобильных устройств, рабочих станций и IoT решений от случайного посещения вредоносных и фишинговых сайтов. Продукция Fortinet обеспечит защиту от косвенных и прямых атак из сети для фиксированных и мобильных каналов. И самое главное, у нас есть возможность дать продукты с сервисным обслуживанием для наших клиентов», - отметил коммерческий директор по развитию нового бизнеса Олег Алдошин.

«Мы считаем, что в сложившейся обстановке с ростом киберпреступности в Казнет, Beeline демонстрирует свою клиентоориентированность. Широкий спектр средств защиты от современных атак, Фабрика Безопасности Fortinet, включая решения уровня безопасного доступа – лишь часть функционала, который теперь доступен абонентам Beeline. Мы рады, что наш многолетний опыт в области информационной безопасности и передовые технологии, признанные международной индустрией, будут применены во благо клиентов Beeline», - сказал в свою очередь глава представительства Fortinet по странам СНГ Михаил Родионов.

Beeline Business – это мультисервисный провайдер связи. Помимо стандартного перечня мобильных и фиксированных услуг, Beeline Business предоставляет большое количество digital-продуктов: мобильные финансы, конвергентные услуги, мультимедийные сервисы, в том числе услуги аналитики больших данных (Big Data), облачные SaaS решения, интернет вещей на базе NB-IOT, а также Mobile Device Management (MDM) и E2E решения.

Beeline Business опирается на глобальный опыт VEON, холдинговой компании, контролирующей телекоммуникационные активы в странах СНГ, Италии и в ряде стран Азии и Африки, что позволяет внедрять самые передовые технические решения, опережая локальных конкурентов по рынку.

Beeline Казахстан — лидер на казахстанском рынке по количеству абонентов. Компания предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Владеет лицензией на ТВ-вещание. Помимо стандартного перечня услуг Beeline предоставляет большое количество digital-опций: мобильные финансы, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги, интернет вещей NB-IOT, а также M2M, MDM, E2E решения.