Выплату возмещения вкладчикам Эксимбанка продлили на три месяца

«Прием заявлений и выплата возмещения вкладчикам принудительно ликвидируемого АО «Эксимбанк Казахстан» продолжится в центральных операционных участках АО «Казпочта» в течение еще трех месяцев с 5 августа по 5 ноября текущего года. После 5 ноября 2019 года вкладчики, которые не обратились в АО «Казпочта» за выплатой гарантии, вправе получить возмещение напрямую в КФГД», - говорится в сообщении КФГД.

Всего у фонда обязательства по выплате возмещения перед 272 вкладчиками банка. Выплата из средств КФГД составляет 258,3 млн тенге, 97% суммы депозитов покрываются гарантией в полном объеме.

По данным фонда, с момента начала выплаты, 4 февраля 2019 года, в АО «Казпочта» за возмещением обратились 117 вкладчиков «Эксимбанка». Выплачено возмещение на общую сумму 257 млн тенге, что составляет 99% от суммы обязательств. В основном вкладчики обращались в первый месяц выплат.

«Оставшийся 1% - это небольшие остатки на счетах, за получением которых люди, как правило, не торопятся. В частности, среди оставшихся 155 вкладчиков, которые еще не обратились за выплатой гарантийного возмещения, у 109 (или 70%) вкладчиков сумма на депозите составляет до одной тысячи тенге», - пояснили в КФГД продление сроков выплаты возмещения.

При этом в фонде считают, что «несмотря на значительные усилия по информированию населения, по-прежнему существует вероятность того, что значительная часть вкладчиков, особенно, с небольшими остатками на счетах, так и не обратятся за выплатой». В этой связи КФГД призывает всех вкладчиков АО «Эксимбанк Казахстан» прийти за выплатой, вне зависимости от суммы остатка на депозите.

АО «Эксимбанк Казахстан» лишено лицензии на проведение всех банковских операций решением правления Национального банка от 28 августа 2018 года. 28 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы (СМЭС) принято решение о принудительной ликвидации «Эксимбанка». 16 января 2019 года Алматинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу АО «Казахтелеком» на решение СМЭС. В тот же день решение суда о принудительной ликвидации банка вступило в законную силу.