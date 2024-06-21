Это будет добровольная накопительная система для доступа граждан к высшему образованию
Первые счета по программе «Келешек» можно будет открыть к концу 2024 года - Нурбек
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Первые счета по новой накопительной системе «Келешек» казахстанцы смогут открыть к концу 2024 года, после того, как будут приняты соответствующие поправки в законодательство. Об этом в пятницу в кулуарах совместного заседания палат парламента заявил журналистам министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«По «Келешеку" соответствующий законопроект разработан, в начале года внесен в мажилис, осенью он уже выйдет. И первые счета можно будет открывать уже к концу 2024 года», - заверил Нурбек.

По его словам, все необходимые механизмы уже проработаны. Однако Национальный банк совместно с агентством по регулированию и развитию финансового рынка должны будут определить перечень «самых сильных банков с самыми низкими рисками», поэтому «будет жесткий отбор».

«По законопроекту, который сейчас идет, если ребенку копили деньги (на образование - В.), а он поступил на грант, эти деньги можно будет перенаправить на приобретение жилья. А если семья многодетная, то можно на счет переложить братишкам, сестренкам», - добавил министр.

В прошлом году сообщалось, что «Келешек» должен стать дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединить в себе существующие меры поддержки.

В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3 450 тенге) в месяц к 18-летию ребенка будет накоплено более 3,3 млн тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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