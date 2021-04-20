Невостребованные суммы с депозитов ликвидированных банков будут переводить на пенсионные счета вкладчиков

С 1 мая вводятся в действие нормы закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», регламентирующие порядок перевода Казахстанским фондом гарантирования депозитов невостребованных сумм гарантийного возмещения в ЕНПФ на пенсионные счета вкладчиков ликвидированных банков, сообщает пресс-служба пенсионного фонда.

«Это значит, что если вкладчик депозита в банке, который являлся участником системы обязательного гарантирования депозитов и который лишили лицензии на проведение всех банковских операций, в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения не обратился в КФГД, то КФГД переведет невостребованную сумму гарантийного возмещения в ЕНПФ для зачисления их на ИПС для учета ДПВ», - говорится в сообщении на сайте ЕНПФ.

Кроме того, с 1 мая основанием для автоматического открытия индивидуального пенсионного счета для учета добровольных пенсионных взносов будет являться: первичный добровольный пенсионный взнос от вкладчика (физлица) в свою пользу за счет своего дохода или от вкладчика (физического/юридического лица) в пользу получателя; невостребованная сумма гарантийного возмещения из КФГД. При этом идентификация физического лица, в пользу которого будут производиться платежи, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения, а все необходимые сведения (о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения) будут получены ЕНПФ из соответствующих информационных систем государственных органов.

«Если же у человека ИПС для учета ДПВ уже открыт в ЕНПФ, то невостребованная сумма гарантийного возмещения будет зачислена на данный счет. Зачисленные на ИПС невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие суммы ДПВ», - пояснили в пенсионном фонде.