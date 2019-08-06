КМГ проведет очистку нефтезагрязненных земель на западе Казахстана

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов и АО НК «КазМунайГаз» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Согласно документу «дочки» КМГ проведут очистку нефтезагрязненных земель в Мангистауской области, сообщила пресс-служба министерства.

«Меморандум подписан в целях улучшения качества окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и укрепления сотрудничества. Согласно документу, дочерние компании КМГ – АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Озенмунайгаз» – берут на себя обязательства по очистке нефтезагрязненных земель в пределах контрактных территорий, а также утилизации и переработке отходов, размещенных на необорудованных шламонакопителях», - говорится в сообщении ведомства.

Здесь отметили, что эксплуатация нефтяных месторождений в Мангистауской области началась еще в прошлом веке, что привело к образованию обширных нефтезагрязненных территорий (различные отходы производства и старые разливы нефти).

«В настоящее время группой компаний КМГ принято решение об утилизации исторических загрязнений», - уточнили в министерстве.

В соответствии с подписанным меморандумом КМГ совместно с дочерними и зависимыми компаниями обеспечивают обязательное соблюдение экологических требований и стандартов, проводят инвентаризацию отходов на контрактных территориях, привлекают передовые методы и экологически безопасные технологии по переработке отходов, рекультивации и восстановлению нефтезагрязненных земель, а также обеспечивают последующее использование продуктов переработки отходов (очищенный грунт) в хозяйственной деятельности и т.д.

В свою очередь министерство осуществляет контроль за соблюдением требований экологического законодательства, координирует реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности группы компаний КМГ на окружающую среду.

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, в Казахстане впервые компания берет на себя обязательства в подобных объемах.

«Реализация сегодняшнего подписанного документа позволит значительно очистить территории нефтезагрязненных участков на западе страны, поддержать благоприятную экологическую обстановку в регионе. Отмечу также, что данные меры не станут разовой акцией в стране. В рамках нового проекта Экологического кодекса планируется к реализации целый комплекс норм, усиливающих ответственность предприятий за ущерб экологии. Предусматривает введение такого понятия как «загрязнитель платит», когда компании, негативно влияющие на экологию, должны будут компенсировать ущерб, привлекать передовые методы и безопасные для экологии технологии», - цитирует пресс-служба Мирзагалиева.

В свою очередь председатель правления КМГ Алик Айдарбаев отметил, что «деятельность группы компаний «КазМунайГаз» непосредственно связана с воздействием на окружающую среду», поэтому они «как никто другой заинтересованы в сохранении природы нашей страны, природных ресурсов, ликвидации исторических загрязнений окружающей среды, в сокращении отходов».