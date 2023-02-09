КМГ продала «Лукойлу» 50% доли в компании-операторе проекта по освоению недр на Каспии

«КазМунайГаз и «Лукойл» подписали ряд соглашений по проекту «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов», расположенному на шельфе Каспийского моря, а также договор купли-продажи 50% доли в компании-операторе проекта, сообщила пресс-служба КМГ.

«9 февраля в Астане АО НК “КазМунайГаз” и ПАО “ЛУКОЙЛ” заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале ТОО “Kalamkas-Khazar Operating” и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора», - сообщила пресс-служба компании.

Документы определяют права и обязанности недропользователя в рамках совместной деятельности по разработке участка недр. Таким образом, «Лукойл» стал стратегическим партнером КМГ в освоении данного участка недр на шельфе Каспия.

«Соглашения вступят в силу после завершения сделки купли-продажи с целью закрепления паритетных долей в компании-операторе проекта — ТОО “Kalamkas-Khazar Operating”», - уточнили в КМГ.

В компании напомнили, что 6 февраля она получила право недропользования на участке недр Каламкас море, Хазар, Ауэзов, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря.