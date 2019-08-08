Минфин намерен проводить мониторинг движения всех товаров в стране

В Казахстане будет проводиться полноценный мониторинг движения всех товаров, чтобы снизить уровень теневой экономики, сообщил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

«Теневой» бизнес – явление негативное само по себе. Уклоняющиеся от налогов предприниматели хотят и дальше вести свой бизнес. Но теневые бизнесмены должны помнить, что в случае проверки комитетом государственных доходов у них могут возникнуть большие проблемы», - цитирует Шолпанкулова агентство «Казинформ».

Вице-министр считает, что «должна быть конкурентная среда подчеркнул», потому что от деятельности теневых бизнесменов страдают честные предприниматели.

«Ответственные и честные предприниматели должны иметь возможность вести свой бизнес. Только в этом случае в Казахстане будет нормальный рынок», - уверен Шолпанкулов.

Чтобы исправить ситуацию, нужно провести мониторинг всех товаров на казахстанском рынке.

«Какие меры мы предпримем? В Казахстане нужно проводить онлайн-мониторинг любой выпускаемой либо импортируемой продукции, вплоть до попадания ее в руки конечного потребителя. Будем проводить полноценный мониторинг движения всех товаров. Мы рассчитываем, что такой шаг поможет обеспечить прозрачность и снизить уровень теневой экономики», - отметил Шолпанкулов.