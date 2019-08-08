Глава ГКНБ Кыргызстана готов уйти в отставку

Председатель госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что готов уйти в отставку после провальной операции по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева накануне.

«Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа», — сказал глава ГКНБ в четверг, выступая на экстренном заседании Жогорку Кенеша (парламента) страны, передает агентство 24.kg.

Депутаты парламента заявили также, что в отставку должен уйти и глава МВД.

«ГКНБ занят слежкой, прослушкой политиков. На работу принимаете не профессионалов, а знакомых и близких. Только недавно опытные сотрудники были уволены, а вы набрали новых», - приводит агентство слова депутата Мирлана Жээнчороева.

Председатель ГКНБ выразил сожаление, что не отдал накануне приказ спецназу стрелять на поражение.

«Здесь никто не ожидал, что Алмазбек Атамбаев начнет стрелять в безоружных парней. Жалею, что не дал команду открыть огонь на поражение», — сказал Опумбаев.

Во время неудачной попытки штурма пострадало более десяти спецназовцев ГКНБ, один из них погиб. Бывший президент Атамбаев в четверг заявил, что только он стрелял накануне из боевого оружия, а сторонники его не применяли.

Между тем в Бишкеке закрываются торговые центры, рынки и магазины, передают местные СМИ. В 16 часов в городе должен начаться митинг сторонников Алмазбека Атамбаева, он также пообещал принять в нем участие.

Сторонники Атамбаева готовятся выдвигаться в Бишкек из села Кой-Таш, находящегося в 20 км от столицы. В самом селе, а также на въездах в Бишкек сосредоточены значительные силы милиции.