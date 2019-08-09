Супертайфун «Лекима» надвигается на Китай

К восточному побережью Китая приближается супертайфун «Лекима». В этой связи в стране объявлен наивысший «красный» уровень опасности, сообщает ТАСС .

В уведомлении Центральной метеорологической службой Китая говорится, что тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью около 20 км/ч. Прогнозируется, что к утру 10 августа супертайфун, скорость ветра в центральной части которого сейчас составляет 216 км/ч, достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян и обрушится на по побережье в районе между уездами Сяншань и Цаннань. Также тропический циклон накроет и Шанхай: здесь 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 км/ч.

Находящимся в море судам предписано укрыться в портах, на ближайшие выходные приостановлена паромная переправа на популярные у местных туристов острова Шэнсы, а в потенциально опасных районах проводятся работы по укреплению шатких конструкций. Местные власти также призвали не проводить массовые мероприятия на открытом пространстве.

Сейчас тайфун практически миновал японскую Окинаву. Из-за него японские авиакомпании в пятницу отменили более 60 рейсов между южными островами Исигаки, Мияко и Окинава. Также в этом районе приостановлено паромное сообщение. Мощными порывами ветра повреждены линии электропередачи, без света остались 15 тыс. домов, главным образом на острове Мияко. Сообщается о четырех пострадавших в городах Наха и Гинован на Окинаве.

«Лекима» стал девятым тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.