Четыре российских острова отнесены к провинции Хоккайдо
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Южные Курилы включили в состав Японии на сайте ОИ-2020
Фото РИА Новости

Четыре российских острова Южных Курил – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады-2020, и отнесены к провинции Хоккайдо, пишут «Известия».

Они размещены в разделе маршрута олимпийского огня.

Япония считает эти острова своими, указывает их в своем составе на картах. Например, они были обозначены как японская территория в видеоролике к саммиту G20. Москва в связи с этим в июле выразила Токио протест.

По итогам Второй мировой войны острова отошли СССР, однако Япония отказывается это признавать. Из-за этого Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

Летние Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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