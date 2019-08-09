Южные Курилы включили в состав Японии на сайте ОИ-2020

Четыре российских острова Южных Курил – Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи – появились на карте Японии, опубликованной на сайте
Олимпиады-2020, и отнесены к провинции Хоккайдо, пишут «Известия».
Они размещены в разделе маршрута олимпийского огня.
Япония считает эти острова своими, указывает их в своем составе на картах. Например, они были обозначены как японская территория в видеоролике к саммиту G20. Москва в связи с этим в июле выразила Токио протест.
По итогам Второй мировой войны острова отошли СССР, однако Япония отказывается это признавать. Из-за этого Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.
Летние Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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