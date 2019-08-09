МЭА понизило прогноз на этот год по росту спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки – до 1,1 млн баррелей в сутки. Как сообщает ТАСС , это связано с обострением геополитических трений. При этом МЭА допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.

Прогноз на 2020 год также понижен на 50 тыс. баррелей в сутки – до 1,3 млн баррелей в сутки. Общий объем спроса на нефть на 2019 год не изменился – 100,4 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем отмечается, что темпы роста спроса в 2019-2020 годах будут отставать от темпов роста предложения нефти от стран «не ОПЕК». Как ожидается, в этом году поставки нефти из стран, не входящих в картель, вырастут на 1,9 млн баррелей в сутки, а в следующем году – на 2,2 млн баррелей в сутки.

Отмечая слабый спрос в первой половине этого года (в январе-мае он вырос только на 520 тыс. баррелей в сутки, что является самым низким темпом с 2008 года), в МЭА считают, что «появляется все больше признаков замедления экономического роста».

«Многие страны отчитываются о слабом росте ВВП в первом полугодии, что говорит о снижении объемов торговли и производства. Кроме того, ухудшились перспективы торгового соглашения между Китаем и США, что может привести к снижению торговой активности и меньшему росту спроса на нефть», - объясняют эксперты.

Добыча нефти странами ОПЕК в июле снизилась на 190 тыс. баррелей в сутки по отношению к июню – до 29,71 млн баррелей в сутки. Больше всех добычу сокращает Саудовская Аравия – почти на 1 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 года. В Иране и Венесуэле нефтедобыча падает из-за американских санкций. Так, в июле Иран снизил добычу еще на 50 тыс. баррелей в сутки – до 2,23 млн баррелей в сутки, а Венесуэла – на 60 тыс. баррелей в сутки – до 0,81 млн баррелей в сутки.

11 стран ОПЕК, участвующих в договоренностях о сокращении добычи, по данным МЭА, выполняли их в июле на 119%. Страны «не ОПЕК» так же перевыполнили сделку, сократив добычу на 115% от плана в основном за счет Казахстана и Азербайджана.