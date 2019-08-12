Назначен новый президент «Казахфильма»

Арман Асенов – актер, продюсер, член Союза кинематографистов Казахстана. Родился в 1972 году. В 1994 году окончил Казахский сельхозинститут(экономист); в 1998-м – режиссерские курсы имени С. Эйзенштейна в Москве, в 2000-м – Государственный финансовый институт МФ РК (финансовый менеджмент). В 2000-2014 годах был заместителем директора «Киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького», генеральным директором РПО «Казкинопрокат», заместителем директора Дворца Республики в Алматы, директором Дворца «Жастар» в Астане, генеральным продюсером продюсерского центра «Байтерек» – первым вице-президентом АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

В кино пришел в начале 90-х годов. В качестве актера и продюсера принял участие в создании более 20 кинокартин. В последние годы снимался в трилогии «Путь лидера», в фильме «Параллельные миры», в сериале Қазақ Елі.

С 2017 года был директором ТОО «Дворец Республики».