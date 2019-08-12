В июле номинальный курс тенге к доллару ослаб на 1% - KASE

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи, в июле номинальный курс тенге к доллару ослаб на 1%, тем самым вернувшись к уровню начала года.

Объем торгов в июле составил 1 050,8 млрд тенге, что ниже показателя предыдущего месяца на 30,3 % или 457,8 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 47,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 382, средний объем одной сделки – 124,9 млн тенге.

«Риски затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира (США и Китая – V) негативным образом воздействуют на котировки сырьевых товаров, в первую очередь – нефти. К концу июля цена эталонной марки Brent теряет более двух процентов», - отметили на KASE.

Согласно приведенным данным, курс доллара по отношению к июню 2019 года вырос на 1%, курс рубля почти не изменился (+0,2%), курс евро снизился на 0,8%, а курс юаня вырос на 0,9%.