Токаев назначил двух новых сенаторов

Тамара Вааль, Vласть
Президент Касым-Жомарт Токаев пописал указ о назначении двух новых депутатов сената Нурторе Жусипа и Аскара Шакирова. Они пришли на место двух выбывших в связи с прекращением полномочий, сообщает в понедельник сайт Акорды.
«Указами главы государства назначены депутатами сената парламента Республики Казахстан Жусип Нурторе Байтелесович и Шакиров Аскар Оразалиевич», - говорится в тексте указа.
Другим указом Токаев прекращены полномочия сенаторов Бырганым Айтимовой и Аскара Бейсенбаева.
Отметим, что до сегодняшнего дня Аскар Шакиров занимал пост уполномоченного по правам человека в Казахстане, а Нуртор Жусип является казахстанским журналистом, общественным деятелем и главным редактором республиканской общественно-политической ежедневной газеты «AIQYN»
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