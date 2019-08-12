Токаев назначил двух новых сенаторов

Тамара Вааль, Vласть

Президент Касым-Жомарт Токаев пописал указ о назначении двух новых депутатов сената Нурторе Жусипа и Аскара Шакирова. Они пришли на место двух выбывших в связи с прекращением полномочий, сообщает в понедельник сайт Акорды.