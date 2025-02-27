Сенат одобрил соглашение, обеспечивающее работу единых энергосистем Казахстана и России

Сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации». Документом закрепляется ежегодное согласование объемов электроэнергии, планируемой к передаче, а также определяется стоимость ее покупки и продажи.

«Целью соглашения является необходимость нормализации отношений между сторонами, возникающими в процессе параллельной работы энергетических систем, а также определений основных условий их взаимодействия», - сказал сенатор Суиндик Алдашев.

В частности, соглашением предусматривается ежегодное согласование объемов электрической энергии, планируемой к передаче из России в единую энергетическую систему Казахстана. Кроме того, речь идет об определении стоимости покупки и продажи электрической энергии как в пределах, так и сверх допустимого отклонения. Все это прописано в договорах, заключенных между АО «KEGOC» и публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС».

В документе также закреплены вопросы покупки на коммерческой основе электроэнергии, передаваемой из России для покрытия планового объема потребления, который не могут покрыть энергопроизводящие организации Казахстана.

«До согласования и утверждения уполномоченными органами сторон методики определения технологически обоснованных средних часовых величин отклонений сальдо перетоков мощности на межгосударственных сечениях от плановых допустимая среднечасовая величина отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового устанавливается равной 150 МВт», - уточнил сенатор.

В целом, по его словам, соглашение позволит обеспечить параллельную работу единых энергетических систем двух стран.

Как сообщал ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев, из-за дефицита мощностей в единой энергетической системе Казахстана и аварийных и внеплановых ремонтов на электростанциях потери или превышение объемов электроэнергии в час из России достигали 150 МВт, а в отдельные часы – 1 500 МВт. Поэтому российская сторона в ноябре 2021 года инициировал вопрос актуализации действующего соглашения.

Стороны договорились не увеличивать стоимость отклонений внутри допустимого диапазона и актуализировать условия покупки и продажи электроэнергии для компенсации отклонений между АО «KEGOC» и ПАО «Интер РАО». В том числе предусмотрено применение нормы рентабельности в размере 2,5% только сверхдопустимого диапазона отклонений.

Среднечасовая величина допустимого отклонения перетоков от заданного диспетчерским графиком определена на уровне +/-150 МВт, в пределах которого не оплачивается мощность, услуги по передаче электроэнергии по сетям ПАО «Россети», покупка и продажа электроэнергии осуществляются по равнозначной цене.