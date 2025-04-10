Он ушел в отставку по достижению пенсионного возраста
Тамара Вааль, Астана, Власть
В четверг сенат освободил от должности судью Верховного суда Нургазы Абдиканова в связи с достижением пенсионного возраста.
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