Он ушел в отставку по достижению пенсионного возраста
Сенат освободил от должности судью Верховного суда
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В четверг сенат освободил от должности судью Верховного суда Нургазы Абдиканова в связи с достижением пенсионного возраста.

Нургазы Абиджанов родился в 1962 году. С 1982 по 1990 годы служил в органах министерства внутренних дел Казахской ССР на различных должностях начальствующего состава, затем на протяжении шести лет преподавал в Алматинской высшей школе государственного следственного комитета Казахстана, с 1997 по 2002 годы был судьей Алматинского суда, до 2005 года – председателем коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда. В различные годы возглавлял Северо-Казахстанский, Акмолинский областные суды и Алматинской городской суд. С марта 2020 года был судьей Верховного суда.

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