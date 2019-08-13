Лесной массив горит в Карагандинской области

Лесной массив загорелся в Карагандинской области. Как сообщили в КЧС, сначала произошло возгорание сухостоя, после чего огонь распространился.

«12 августа в 17:26 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 30 километрах от поселка Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области, на территории Бахтинского лесничества «Каркаралинского государственного национального природного парка» произошло загорание сухой травы с распространением огня на лесной массив. В зоне пожара организована воздушная разведка с применением вертолета МИ-2 «Казавиалесоохраны». Предварительная площадь пожара лесного массива 70 га», - говорится в сообщении КЧС.

В тушении пожара задействованы 77 человек и 13 единиц техники ДЧС области, 25 работников и 6 единиц техники Каркаралинского государственного национального природного парка, 4 работника и 1 единица техники КГУ «Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира» и 38 работников и 5 единиц техники добровольного противопожарного формирования.