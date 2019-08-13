Предварительная площадь пожара 70 га
  • 269
Лесной массив горит в Карагандинской области
Иллюстративное фото с сайта politsib.ru

Лесной массив загорелся в Карагандинской области. Как сообщили в КЧС, сначала произошло возгорание сухостоя, после чего огонь распространился.

«12 августа в 17:26 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 30 километрах от поселка Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области, на территории Бахтинского лесничества «Каркаралинского государственного национального природного парка» произошло загорание сухой травы с распространением огня на лесной массив. В зоне пожара организована воздушная разведка с применением вертолета МИ-2 «Казавиалесоохраны». Предварительная площадь пожара лесного массива 70 га», - говорится в сообщении КЧС.

В тушении пожара задействованы 77 человек и 13 единиц техники ДЧС области, 25 работников и 6 единиц техники Каркаралинского государственного национального природного парка, 4 работника и 1 единица техники КГУ «Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира» и 38 работников и 5 единиц техники добровольного противопожарного формирования.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Спецназ штурмует резиденцию бывшего президента Кыргызстана. Онлайн
Новости
Дарига Назарбаева переназначена депутатом сената
Новости
1,5 млн казахстанцев не смогут брать потребительские кредиты
Новости
Понижение температуры и дожди ожидаются в Казахстане
Новости
КНБ заявил о завершении тестирования сертификата безопасности
Новости
Жара на юге Казахстана ослабнет