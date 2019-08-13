В этом году министерством будет реализован проект «Легкий портфель»
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Скачать учебники в электронном виде можно будет с сайта МОН
фото Светланы Ромашкиной

Тамара Вааль, Vласть

В текущем году министерство образования и науки запускает проект «Легкий портфель». Как сообщил на заседании правительства во вторник глава ведомства Асхат Аймагамбетов, скачать учебники в электронном виде можно будет с сайта МОН.

«Продолжается работа с издательствами над обеспечением качества учебников. В текущем году министерством будет реализован проект «Легкий портфель». Так, с 1 сентября ученики и родители будут иметь возможность доступа и скачивания электронных учебников на сайте министерства», - сказал Аймагамбетов.

Он также отметил, что ведомство ведет «мониторинг отгрузки учебников с издательств на ежедневной основе». По его информации, на 10 августа школы обеспечены учебниками на 37%, в регионы доставлено около 22%.

«К 1 сентября все учебники должны быть 100% доставлены до каждой школы. Акиматам необходимо взять этот вопрос на ежедневный контроль», - подчеркнул Аймагамбетов.

Глава МОН сообщил, что в этом году по новым программам будут обучаться 4, 9 и 10 классы, а в следующем – 11 классы.

«Таким образом, завершится полный переход (на обновленное содержание – V). Продолжается работа с издательствами над обеспечением качества учебников. В текущем году министерством будет реализован проект «Легкий портфель». Так, с 1 сентября ученики и родители будут иметь возможность доступа и скачивания электронных учебников на сайте министерства», - сказал министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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