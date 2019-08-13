МОН прогнозирует дефицит мест в школах столицы, Алматинской и Атырауской областей

В новом учебном году школы планируют принять свыше 3 млн детей, а в первый класс пойдет на 20 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании правительства во вторник сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Ожидается, что в 1 класс пойдут более 405 тыс. детей, что на 20 тыс. больше прошлогоднего показателя и связано с внесенными в 2016 году изменениями в закон РК «Об образовании» о приеме в первый класс с 6 лет. Поскольку не все родители готовы отдать детей в школу в этом возрасте, с ними проведена разъяснительная работа об отсутствии штрафных санкций», - сказал Аймагамбетов

Он отметил, что школы готовы для приема детей, тем не менее дефицит мест прогнозируется в столице – 2055 мест, в Алматинской области – 1884 мест и в Атырауской области – 1010 мест. При этом по состоянию на 1 августа открыто 23 частные школы на 8 061 место, до конца года откроются еще 25 на 6420 мест. Кроме того, за счет республиканского бюджета строится 115 школ, из них до 1 сентября введут в эксплуатацию 32, до конца года запланирован ввод 16 школ. За счет средств местных бюджетов строится 79 школ и 5 пристроек. Вместе с тем на сегодняшний день все еще функционируют 128 трехсменных школ и 31 аварийная школа, отметил глава МОН.

Также, по его информации, несмотря на принимаемые меры, по-прежнему сохраняется очередность в дошкольные организации в столице, в городах Алматы и Шымкент, а также в Туркестанской и Алматинской областях. В целом сеть дошкольных организаций увеличилась на 279 единиц и составляет 10 593, из них 6580 – государственных и 4013 частных. При этом доля частных детсадов увеличилась на 1,6% по сравнению прошлым годом. Охват детей 3-6 лет дошкольным образованием составляет 95,2%.

Вместе с тем Аймагамбетов сообщил, что «в связи с изменением методики подушевого финансирования, дополнительная потребность по республике (на ремонт детсадов – V) составляет 36 млрд тенге.

«Сегодня у нас имеются заявки регионов на финансирование из республиканского бюджета. Однако на основании Бюджетного кодекса, данный вопрос должен решаться за счет местных бюджетов. Прошу руководителей регионов при формировании бюджета следующего года выделить необходимые средства на капитальный ремонт детских садов», - сказал министр, отметив, что «в целом дошкольные организации готовы к новому учебном году».

Говоря о капитальном ремонте школ, глава МОН указал, что «местные исполнительные органы ежегодно недофинансируют ремонт школ, который приводит к росту аварийных школ».

«Учитывая, что 44% школ построены до 1980 года, акиматам необходимо обеспечивать соответствующий объем финансирования на капитальный ремонт. В этом году капремонт предусмотрен в 323 школах, что составляет 45% от общей потребности», - сказал он.

По информации МОН, в Алматы капремонт недофинансирован в 10-ти школах из 44-х, в Западно-Казахстанской выделено только на 4 школы из 60-ти, в Жамбылской области – на 7 школ из 85-ти, в Кызылординской – на 5 из 22-х школ, в Мангистауской области средства выделены только на 1 школу из 13-ти, в Восточно-Казахстанской области – также на 1 школу из 33-х. По состоянию на 10 августа капитальный ремонт завершен в 129 школах, что составляет 40%, продолжается в 194 школах.

«Были угрозы не завершения ремонтов в Акмолинской области (1 школа), Алматинской (8 школ), Карагандинской (3 школы), но я объездил часть школ сам, часть посмотрели сотрудники региональных департаментов контроля, и на сегодня темпы работ улучшены, к 1 сентября будут завершены. Остаются риски срывов сроков завершения капремонта в 13 школах: в Жамбылской области – 4, в Атырауской области – 2, в Северо-Казахстанской области – 2, в Актюбинской области – 1, в Костанайской – 4», - сообщил глава МОН.

Позже, в кулуарах, он еще раз уточнил, что отдавать ребенка в школу с 6-ти лет – «это право родителя».

«Штрафов за то, что ребенок не приходит в шестилетнем возрасте в школу, у нас нет. Соответственно, никто никого не может штрафовать», - почеркнул министр.

Также он отметил, что нет требований, чтобы ребенок в 1 классе уже умел и читать, и писать.

«Программа первого класса сделана так, с ожиданием того, что дети приходят, не имея таких навыков и знаний. Поэтому дети в первом классе изучают, буквы, чтение, счёт, письмо и т.д», - сказал Аймагамбетов.