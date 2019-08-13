Кульгинов назвал три основные проблемы столицы

«Первое – это проблема дольщиков. Сейчас насчитывается свыше 50 проблемных объектов. Их строительство длится от 5 до 10 лет, по-разному. А количество дольщиков составляет 14 тыс. человек, из которых «проблемными» считаются 10,5 тыс. Есть претензионно-исковые работы, есть обременение на имущество, есть проблемы с застройщиком и инвестором, есть несогласованность действий между самими дольщиками», - сказал Кульгинов в кулуарах заседания правительства.

Он добавил, что по каждому дому ведется отдельная работа. В этом году планируется сдать свыше 10 домов, в следующем году – порядка 15 домов.

«В ближайшие 3 года мы хотим кардинально изменить ситуацию», - подчеркнул аким.

«Второе – проблема окраин. 16 поселков, присоединенных жилых массивов, там проживает 25% населения жителей столицы, это 280 тыс. человек. Вопросы по этим населенным пунктам мы также делим на три блока: первый – инфраструктура, второй – соцобъекты, и третий – благоустройство. Это теплые остановки, маршруты автобусов, которые не ходят, особенно сложно приходится жителям зимой. Есть отдельное поручение главы государства, мы приняли план на следующие три года», - продолжил он.

Третьей проблемой, которую нужно решить в приоритетном порядке, Кульгинов назвал газификацию города.

Напомним, ранее акимат города сообщил, что строительство газораспределительных сетей в столице для нового газопровода «Сарыарка» отстает от графика, так как уже более полугода 11 компаний спорят о том, кто будет их строить.