Экс-президента обвиняют в убийстве, захвате заложников и массовых беспорядках
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Алмазбеку Атамбаеву предъявили новые обвинения
ФОТО ПОРТАЛА KAKTUS.MEDIA

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили новые обвинения, сообщает 24.kg.

По данным генеральной прокуратуры, по событиям 7-8 августа зарегистрирован ряд производств – по воспрепятствованию осуществления следственных мероприятий, массовые беспорядки, захват заложников, насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство.

Атамбаева обвиняют в насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках. Ранее ему было предъявлено обвинение в коррупции. В МВД заявляли, что установлена прямая причастность Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш, но она провалилась, тогда пострадали более 40 человек, один спецназоцев погиб. 8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже провели спецподразделения МВД. Силовикам удалось оттеснить сторонников экс-президента и войти в дом. После двухчасового противостояния он был задержан, а позже – арестован до 26 августа.

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