Токаев отметил исключительную важность разработки новых подходов
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В Акорде рассмотрели перспективы развития казахстанской экономики с учетом ситуации в мире
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по экономическим вопросам, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за 7 месяцев текущего года, сообщает Акорда.

Также на совещании обсудили вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей, сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и тарифы, назначения адресной социальной помощи, обеспечения многодетных семей жильем, а также подготовки к отопительному сезону и новому учебному году.

«Глава государства отметил исключительную важность разработки новых подходов к развитию казахстанской экономики с целью придания ей серьезного импульса, подчеркнув, что для этого потребуются скоординированные усилия правительства, администрации президента и экспертного сообщества. Касым-Жомарт Токаев указал, что помимо оперативного решения повседневных вопросов предстоит определить перспективы среднесрочного развития экономики с учетом неблагоприятных тенденций на международных рынках», - говорится в сообщении.

В заключение президент подчеркнул, что во главу угла необходимо ставить интересы граждан, чтобы не допустить снижения их уровня жизни и полностью выполнять социальные обязательства перед населением.

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